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  3. NBA finalinde seri 3-1 oldu: Miami Heat 96-102 Los Angeles Lakers

NBA finalinde seri 3-1 oldu: Miami Heat 96-102 Los Angeles Lakers

NBA final serisinde heyecan devam ediyor. Los Angeles Lakers, Miami Heat'i serinin 4. maçında 102-96 mağlup ederek durumu 3-1 yaptı. Lakers'ta LeBron James, 28 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle oynadı.

NBA finalinde seri 3-1 oldu: Miami Heat 96-102 Los Angeles Lakers

NBA'de final heyecanı devam ediyor. Final serisinin dördüncü maçında Batı şampiyonu Los Angeles Lakers, Doğu şampiyonu Miami Heat'i 102-96'lık skorla mağlup etti. Lakers bu galibiyetle final serisini 3-1'e getirdi.

Lakers'a galibiyeti getiren isimler 28 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle oynayan LeBron James ile 22 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle oynayan Anthony Davis oldu. Öte yandan Lakers ekibin de Kentavious Caldwell-Pope da dördüncü çeyreğin son dakikalarında attığı basketlerle, galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Miami Heat'de ise bir önceki maçın kahramanı Jimmy Butler, 22 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle triple-double'ın kıyısından dönerken, takımının da en skorer ismi oldu. Butler'a destek 21 sayıyla oynayan Tyler Herro'dan geldi.

4 maç kazananın NBA şampiyonu olacağı finallerde bir sonraki maç, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece oynanacak. Lakers kazandığı takdirde NBA şampiyonluğunu ilan edecek, mücadeleye kazananın Heat olması durumunda ise seri altıncı maça gidecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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