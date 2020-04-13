NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA