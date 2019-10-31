NBA'da kavga! İki yıldız birbirine girdi
76ers’ın kendi evinde Timberwolves‘u 95-117 ile mağlup ettiği gecede ligin iki süper pivotu, Karl Anthony Towns ile Joel Embiid birbirine girdi ve ortalık bir anda karıştı.
NBA'de Philadelphia 76ers ve Minnesota Timberwolves arasındaki maçın 3. çeyreğinde Joel Embiid ile Karl-Anthony Towns birbirine girdi. Towns’un kaybettiği top sonrasında itişmeye başlayan iki süper yıldız, bir anda birbirlerine saldırdı. Embiid ve Towns birlikte yere yuvarlanırken iki takım oyuncuları, iki yıldızı zar zor ayırabildi.
31 Ekim 2019 Perşembe 10:49
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