Geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğu ile tamamlanan NBA'de, yeni sezon heyecanı başladı. Uzun soluklu bir sezonda şampiyonluk için parkede kozlarını paylaşan takımlar, sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasıya bir yarış içerisindeler. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca izleyicisi bulunan basketbolun zirve noktası NBA'in ülkemizde de çok sayıda izleyicisi bulunuyor.

Türkiye'de saat farkı nedeniyle genellikle gecenin geç saatlerine denk gelen maçlar ilgiyle takip ediliyor. Peki, NBA'de bu gece hangi maçlar var? İşte NBA'de günün maçları...

NBA'DE GECENİN MAÇLARI

03:00

Cleveland Cavaliers - New York Knicks

NBA

Bilyoner TV

03:00

GS Warriors - Detroit Pistons

NBA

NBA TV HD Bilyoner TV

03:00

Indiana Pacers - Boston Celtics

NBA

Bilyoner TV

03:00

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors

NBA

Bilyoner TV

03:00

Washington Wizards - Chicago Bulls

NBA

Bilyoner TV

03:00

Florida - Memphis

NCAA

S Sport Plus

03:30

Miami Heat - Milwaukee Bucks

NBA

S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

04:00

OKC Thunder - Orlando Magic

NBA

Bilyoner TV

05:00

Houston - Tulsa

NCAA

S Sport Plus

06:00

Minnesota TW - LA Clippers

NBA

NBA TV HD Bilyoner TV

06:00

Phoenix Suns - NO Pelicans

NBA

Bilyoner TV

06:00

Sacramento Kings - Denver Nuggets

NBA

Bilyoner TV

NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği NBA, ülkemizde Nesine.com ve Bilyoner TV gibi uygulamalardan ücretsiz yayınlanırken uydu yayınında ise S Sport ve S Sport Plus kanallarından şifreli olarak yayınlanıyor.