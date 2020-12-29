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  3. NBA'de bu gece hangi maçlar var? İşte NBA'de günün maçları...

NBA'de bu gece hangi maçlar var? İşte NBA'de günün maçları...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon heyecanı sürüyor. Dünyanın dört bir yanından takipçisi bulunan NBA, ülkemizde de en çok izlenen spor müsabakaları arasında yer alıyor. Peki, NBA'de bu gece hangi maçlar var? İşte NBA'de günün maçları...

NBA'de bu gece hangi maçlar var? İşte NBA'de günün maçları...

Geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğu ile tamamlanan NBA'de, yeni sezon heyecanı başladı. Uzun soluklu bir sezonda şampiyonluk için parkede kozlarını paylaşan takımlar, sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasıya bir yarış içerisindeler. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca izleyicisi bulunan basketbolun zirve noktası NBA'in ülkemizde de çok sayıda izleyicisi bulunuyor.

Türkiye'de saat farkı nedeniyle genellikle gecenin geç saatlerine denk gelen maçlar ilgiyle takip ediliyor. Peki, NBA'de bu gece hangi maçlar var? İşte NBA'de günün maçları... 

NBA'DE GECENİN MAÇLARI

03:00
Cleveland Cavaliers - New York Knicks
NBA
Bilyoner TV

03:00
GS Warriors - Detroit Pistons
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV

03:00
Indiana Pacers - Boston Celtics
NBA
Bilyoner TV

03:00
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors
NBA
Bilyoner TV

03:00
Washington Wizards - Chicago Bulls
NBA
Bilyoner TV

03:00
Florida - Memphis
NCAA
S Sport Plus

03:30
Miami Heat - Milwaukee Bucks
NBA
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

04:00
OKC Thunder - Orlando Magic
NBA
Bilyoner TV

05:00
Houston - Tulsa
NCAA
S Sport Plus

06:00
Minnesota TW - LA Clippers
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV

06:00
Phoenix Suns - NO Pelicans
NBA
Bilyoner TV

06:00
Sacramento Kings - Denver Nuggets
NBA
Bilyoner TV

NBA'de bu gece hangi maçlar var? İşte NBA'de günün maçları...

NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği NBA, ülkemizde Nesine.com ve Bilyoner TV gibi uygulamalardan ücretsiz yayınlanırken uydu yayınında ise S Sport ve S Sport Plus kanallarından şifreli olarak yayınlanıyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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