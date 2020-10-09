NBA'de final gecesi: Lakers kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek
NBA'de final heyecanı devam ediyor. Serinin 5. maçı oynanacak. Los Angeles Lakers kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma hakkında detaylar haberimizde...
NBA Final serisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Los Angeles Lakers ve Miami Heat'in karşılaşmaları basketbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Final serisinde Lakers'ın, 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 5. maçın oynanacağı gecede Lakers, Miami Heat'i bir kez daha yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Final serisinde oynanan maçların sonuçları şöyle:
1 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers 116-98 Miami Heat
3 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers 124-114 Miami Heat
5 Ekim TSİ 02.30 - Miami Heat 115-104 Los Angeles Lakers
7 Ekim TSİ 04.00 - Miami Heat 96-102 Los Angeles Lakers
İşte, Los Angeles Lakers - Miami Heat NBA Finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? sorularının cevapları...
LOS ANGELES LAKERS - MİAMİ HEAT NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
NBA'de final serisinin 5. maçı, ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanacak. 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece saat 04.00'de başlayacak olan mücadeleyi tüm dünya heyecanla bekliyor.
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10 Ekim gecesi saat 04.00'de başlayacak olan Los Angeles Lakers - Miami Heat final maçı, S Sport'tan canlı olarak izlenebilir. S Sport kanalını izlemek için D-Smart üyeliğinizin bulunması gerekmektedir.