NBA Final serisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Los Angeles Lakers ve Miami Heat'in karşılaşmaları basketbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Final serisinde Lakers'ın, 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 5. maçın oynanacağı gecede Lakers, Miami Heat'i bir kez daha yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Final serisinde oynanan maçların sonuçları şöyle:

1 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers 116-98 Miami Heat

3 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers 124-114 Miami Heat

5 Ekim TSİ 02.30 - Miami Heat 115-104 Los Angeles Lakers

7 Ekim TSİ 04.00 - Miami Heat 96-102 Los Angeles Lakers

İşte, Los Angeles Lakers - Miami Heat NBA Finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? sorularının cevapları...

LOS ANGELES LAKERS - MİAMİ HEAT NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

NBA'de final serisinin 5. maçı, ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanacak. 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece saat 04.00'de başlayacak olan mücadeleyi tüm dünya heyecanla bekliyor.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

10 Ekim gecesi saat 04.00'de başlayacak olan Los Angeles Lakers - Miami Heat final maçı, S Sport'tan canlı olarak izlenebilir. S Sport kanalını izlemek için D-Smart üyeliğinizin bulunması gerekmektedir.