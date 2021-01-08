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NBA'de Lakers'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers'ı 118-109 mağlup etti. Bu mağlubiyetle Lakers'ın 4 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

NBA'de Lakers'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi! İşte NBA'de gecenin sonuçları

NBA'e 5 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, deplasmanda son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 118-109 yendi ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 28 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, DeMar DeRozan 19, Dejounte Murray 18 sayılık katkı sağladı.

Galibiyet serisi sona eren Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Anthony Davis'in ise 23 sayı, 3 asist, 10 ribauntla oynadı.

CEDİ OSMAN 16 SAYI KAYDETTİ

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk katkı sağladığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 94-90 yendi.

Cavaliers'ta Andre Drummond 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, Larry Nance 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 17, Brandon Clarke'ın da 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-109

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 90-94

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 135-117

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 117-124

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 109-118

Onur Çelik
Spor Editörü


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