Amorti bilet nedir? Amorti rakamları 2021 kaç? Milli Piyango açıklandı mı? En çok amorti vuran numaralarLewis Hamilton, şövalye ilan edildi!İmzalar tamam! Osmangazi Belediyesi, Türkiye'deki en yüksek asgari ücreti açıkladıYeni yıl mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter, İnstagram | Resimli yılbaşı mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter, İnstagramNBA'de Lebron James tarihe geçti, Lakers sezonun üçüncü galibiyetini aldıErdoğan imzaladı! Sağlık çalışanları ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacakBİST 31 aralık 2020 açık mı? BİST, 1 Ocak 2021 açık mı?Yılbaşı gecesi kaç polis görev yapacak 2021 | İstanbul'da yılbaşında kaç polis görevli olacak?Google 2020 yılının trend aramaları açıkladı! İşte 2020'de en çok aranan başlıklarMilli Piyango bileti satan marketler | Milli Piyango bileti satan yerler
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. NBA'de Lebron James tarihe geçti, Lakers sezonun üçüncü galibiyetini aldı

NBA'de Lebron James tarihe geçti, Lakers sezonun üçüncü galibiyetini aldı

NBA tarihinin en büyük basketbolcularından Lebron James, yeni bir rekora imza attım. Lebron, üst üste 1000. maçında çift haneli sayılara ulaşma başarısı gösterdi.

NBA'de Lebron James tarihe geçti, Lakers sezonun üçüncü galibiyetini aldı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Spurs deplasmanına çıkan Lakers, rakibini 121-107 yenerek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

Lakers'ta LeBron James 26, Dennis Schröder 21, Anthony Davis 20 sayı kaydetti. 36. yaşını kutladığı gün parkeye çıkan James, üst üste 1000. maçında çift haneli sayılara ulaşma başarısı gösterdi. Bu alanda Michael Jordan, üst üste 866 maçla James'in gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

İkinci yenilgisini yaşayan Spurs'te Dejounte Murray 29, DeMar DeRozan 23 sayıyla oynadı. Öte yandan Spurs'te Gregg Popovich'in oyundan atılmasının ardından takımı yöneten yardımcı antrenör Becky Hammon, NBA tarihinde bir maçta başantrenörlük görevi üstlenen ilk kadın oldu.

NBA'de Lebron James tarihe geçti, Lakers sezonun üçüncü galibiyetini aldı

BOL SAYILI MAÇTA KAZANAN BROOKLYN NETS

Brooklyn Nets, sahasında Atlanta Hawks'ı 145-141 yenerek üçüncü galibiyetine ulaştı.

Nets'te Kevin Durant 33 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 25, Joe Harris 23 sayı ile galibiyette ön plana çıktı.

Hawks'ta Trae Young'ın 30 sayı, 11 asist, John Collins'in 30 sayı, 10 ribaunt ve Bogdan Bogdanovic'in 22 sayılık performansları sezonun ilk mağlubiyetini önleyemedi.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 126-107

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 145-141

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 119-108

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 99-118

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 107-121

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 128-105

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT