NBA'de Toronto Raptors tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandı

Final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) Raptors'un süper yıldızı Kawhi Leonard oldu.

Oracle Arena'da oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, maçın dönüm noktalarından biri Warriors'un yıldızlarından Klay Thompson'un 3. çeyreğin sonunda sakatlanması oldu.

Dizinden sakatlanarak soyunma odasına giden Thompson oyuna geri dönemedi. Son saniyesine kadar büyük heyecan sahne olan karşılaşmayı kazanan Toronto tarihinin ilk şampiyonluğunu elde ederken, rakibinin de üst üste 3. kez şampiyon olmasına engel oldu.

Toronto Raptors'ta Pascal Siakam 26 sayı, 10 ribaund, 3 asist, Kawhi Leonard 22 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Kyle Lowry 26 sayı, 7 ribaund, 10 asist, Fred VanVleet 22 sayı, Serge Ibaka 15 sayı ile oynadı.

Golden State Warriors'ta ise 3. çeyreğin sonunda sakatlanan ve oyuna geri dönemeyen Klay Thompson 30 sayı, 5 ribaund, Stephen Curry 21 sayı, 7 asist, 3 ribaund, Andre Iguodala 22 sayı ile oynarken, Draymond Green 11 sayı, 19 ribaund, 13 asistle triple double yaptı.

Toronto Raptors'ta Marc Gasol'un kardeşi Pau Gasol'un ardından şampiyonluk kazanmasıyla, Gasol kardeşler NBA tarihinde şampiyonluk kazanan ilk kardeş oyuncular oldu.