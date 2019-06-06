NBA’de Toronto, Warriors karşısında 2-1 öne geçti

Toronto Raptors, NBA final serisi 3. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'u 123-109 yenerek 2-1 öne geçti. Toronto'da Kawhi Leonard 30 sayı ile oynarken, Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 47 sayısı yetmedi.

NBA final serisi 3. maçında Toronto Raptors, Oracle Arena'da karşılaştığı Golden State Warriors'u 123-109 yenerek, 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı. Toronto'da Kawhi Leonard 30 sayı, 7 ribaund, 6 asist, Kyle lowry 23 sayı, 9 asist ve Pascal Siakam 18 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 47 sayı, 8 ribaund, 7 asisti ve Draymond Green 17 sayı, 7 ribaundı mücadeleyi kazanmaya yetmedi.

Serinin dördüncü maçı yine Golden State Warriors'un sahası olan Oracle Arena'da oynanacak.

Kaynak: İHA