NBA'den Kobe Bryant'a büyük saygısızlık!

Kobe Bryant'ın kızıyla birlikte bindiği helikopterin kaza yapması sonucu yaşamını yitirmesi üzerine NBA'ın Amerika'daki bütün etkinliklerin eksiksiz devam etmesi, halk tarafından saygısızlık olarak nitelendirildi. Tepkiler ise çığ gibi büyüdü.