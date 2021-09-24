NC/CNC Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 NC/CNC Tezgah Operatörü Maaşları, ve İş İlanları

NC/CNC Tezgah Operatörü görev tanımı nedir, NC/CNC Tezgah Operatörü ne iş yapar, NC/CNC Tezgah Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? NC/CNC Tezgah Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

NC/CNC Tezgah Operatörü Tanımı;

CNC Tezgah Operatörü , verilen bir iş parçasını tornalama, frezeleme, taşlama vb. talaşlı imalat yöntemleri ile CNC tezgahlarının işleme merkezlerinde hazır programlar kullanarak, gerektiğinde parametreleri ve program verilerini değiştirerek, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde işleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

NC/CNC Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 NC/CNC Tezgah Operatörü Maaşları

NC/CNC Tezgah Operatörü maaşı ortalama aylık 5.260 - TL’dir. En düşük NC/CNC Tezgah Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR NC/CNC Tezgah Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

NC/CNC Tezgah Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim okulu mezunu olunması gerekiyor.

NC/CNC Tezgah Operatörü Ne İş Yapar?

NC/CNC Tezgah Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Parça imalat resmini incelemek,

b) İşlem sırasını, kesme hızını, ilerleme miktarını, talaş derinliğini, parça bağlama şeklini belirlemek,

c) Kesici takımları seçmek,

d) Tezgahı referans noktasına göndermek/sıfırlamak,

e) Tezgahı ayarlamak, çalıştırmak,

f) Takım bilgilerini tezgaha yüklemek,

g) Parçanın belirlenen sıfır noktasını bulmak, tezgaha yüklemek,

h) Bağlama ve aparatları tezgaha bağlamak,ayarlamak,

i) İş parçasını tezgaha bağlamak,

j) Takımları tezgaha bağlamak,

k) Programı yüklemek,

l) Programı ekranda denemek,

m) Adım adım deneme üretimi yapmak,

n) Aşınan/kırılan takımı değiştirmek,

o) Ölçü düzeltme değerlerini tezgaha yüklemek,

p) Programı istenilen satırdan başlatmak,

q) Parçanın çapağını almak,

r) Bozuk ve/veya tashihi gereken parçaları ayırmak,

s) Parçanın uzunluğunu, dış ve iç çapını, kanal genişliğini, derinliğini, açısını ölçmek,

t) Parçanın düzlemselliğini, eşmerkezliliğini, eksantrikliğini ölçmek,

u) Tezgahın yağını, kesme sıvısını, hava filtresini değiştirmek,

v) Tezgahı, takım ve tutucuları temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

NC/CNC Tezgah OperatörüMeslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

NC/CNC Tezgah Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde NC/CNC Tezgah Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.14 olarak belirlenmiştir



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