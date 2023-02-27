Nderim Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nderim Hasani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nderim Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nderim Hasani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nderim Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nderim Hasani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nderim Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nderim Hasani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nderim Hasani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nderim Hasani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nderim Hasani 5 Ocak 2002 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nderim Hasani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nderim Hasani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nderim Hasani'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nderim Hasani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nderim Hasani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Llapi

11 Ocak 2022 yılında KF Liria

30 Haziran 2022 yılında FC Llapi

1 Temmuz 2022 yılında KF Feronikeli

5 Ocak 2023 yılında FC Llapi

Nderim Hasani kimdir

Nderim Hasani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nderim Hasani şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nderim Hasani nereli

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