Ndiaye Mbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ndiaye Mbaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ndiaye Mbaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ndiaye Mbaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ndiaye Mbaba 20 Aralık 2000 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ndiaye Mbaba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE DIAMOND SPORTS yapmaktadır. Ndiaye Mbaba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ndiaye Mbaba'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ndiaye Mbaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ndiaye Mbaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ndiaye Mbaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ndiaye Mbaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2019 yılında Acireale

9 Aralık 2019 yılında Foggia

6 Şubat 2021 yılında Acireale

21 Eylül 2021 yılında Troina

11 Aralık 2021 yılında Nola

1 Nisan 2022 yılında Rågsveds IF

27 Ağustos 2022 yılında KF Tërbuni

Ndiaye Mbaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ndiaye Mbaba şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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