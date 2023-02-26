Ndivhuwo Ravhuhali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ndivhuwo Ravhuhali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ndivhuwo Ravhuhali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ndivhuwo Ravhuhali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ndivhuwo Ravhuhali 29 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Ndivhuwo Phineas Ravhuhali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ndivhuwo Ravhuhali Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ndivhuwo Ravhuhali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Venda Football Academy futbol takımında oynamaktadır. Venda Football Academy takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ndivhuwo Ravhuhali'nin Venda Football Academy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ndivhuwo Ravhuhali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ndivhuwo Ravhuhali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ndivhuwo Ravhuhali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ndivhuwo Ravhuhali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Baroka FC

27 Temmuz 2017 yılında Polokwane City

7 Ağustos 2019 yılında SuperSport Utd.

20 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

1 Ocak 2023 yılında Venda

Ndivhuwo Ravhuhali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ndivhuwo Ravhuhali şuan Venda Football Academy takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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