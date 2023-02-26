Ndiviwe Mdabuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ndiviwe Mdabuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ndiviwe Mdabuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ndiviwe Mdabuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ndiviwe Mdabuka 12 Mart 1991 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ndiviwe Mdabuka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ndiviwe Mdabuka'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ndiviwe Mdabuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ndiviwe Mdabuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ndiviwe Mdabuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ndiviwe Mdabuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vasco Da Gama

1 Temmuz 2015 yılında Ajax Cape Town

24 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2018 yılında Maccabi FC

7 Ağustos 2019 yılında Cape Umoya Utd.

23 Kasım 2020 yılında All Stars

1 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Ndiviwe Mdabuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ndiviwe Mdabuka şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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