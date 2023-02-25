Ndubuisi Francis Eneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ndubuisi Francis Eneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ndubuisi Francis Eneh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ndubuisi Francis Eneh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ndubuisi Francis Eneh 23 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ndubuisi Francis Eneh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ndubuisi Francis Eneh'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ndubuisi Francis Eneh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ndubuisi Francis Eneh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ndubuisi Francis Eneh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ndubuisi Francis Eneh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Apolonia U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Apolonia

Ndubuisi Francis Eneh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ndubuisi Francis Eneh şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.