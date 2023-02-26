Nduduzo Mhlongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nduduzo Mhlongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nduduzo Mhlongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nduduzo Mhlongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nduduzo Mhlongo 25 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nduduzo Mhlongo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına - tarihinde katılmıştır. Nduduzo Mhlongo'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nduduzo Mhlongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nduduzo Mhlongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nduduzo Mhlongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nduduzo Mhlongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nduduzo Mhlongo şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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