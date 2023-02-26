Nduduzo Sibiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nduduzo Sibiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nduduzo Sibiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nduduzo Sibiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nduduzo Sibiya 2 Haziran 1995 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nduduzo Sibiya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nduduzo Sibiya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 1 Ağustos 2013 tarihinde katılmıştır. Nduduzo Sibiya'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nduduzo Sibiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nduduzo Sibiya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nduduzo Sibiya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nduduzo Sibiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Golden Arrows

Nduduzo Sibiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nduduzo Sibiya şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.