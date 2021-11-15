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Ne dolar, ne euro! Altın rekor tanımıyor, aldı başını gidiyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Ekonomide yaşanan gelişmeler sonrası altın çeşitlerinde yaşanan yükseliş devam ediyor. Gram altın 599 TL seviyelerinden satılırken diğer çeşitlerdeki son durumu merak edenler için 15 Kasım 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Ne dolar, ne euro! Altın rekor tanımıyor, aldı başını gidiyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 15 Kasım 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 