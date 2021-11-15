Ne dolar, ne euro! Altın rekor tanımıyor, aldı başını gidiyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Ne dolar, ne euro! Altın rekor tanımıyor, aldı başını gidiyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Ekonomide yaşanan gelişmeler sonrası altın çeşitlerinde yaşanan yükseliş devam ediyor. Gram altın 599 TL seviyelerinden satılırken diğer çeşitlerdeki son durumu merak edenler için 15 Kasım 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...