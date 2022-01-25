Ne insanlık, ne de vicdan kalmış! Otelciler fırsatçılığa soyundu: TL'de değil, 100 euro istediler

İstanbul'da kent genelinde etkili olan yağış özellikle Arnavutköy ilçesinde etkili oldu. Kar yağışına araçta yakalanan vatandaşlar, uzun araç kuyruklarının oluşması ve araçların ilerleyememesi nedeniyle araçlarından inerek kalacak bir yer aradılar. Yakınlarda bulunan bir otele giden vatandaşlar kalmak istedikleri kendilerinden istenen ücret karşısında şoke oldular. İddiaya göre bazılarının gecelik 500, bazılarının ise 1000 TL istediği belirtildi. Bazı otellerin ise vatandaşlardan 100 euro ücret talep ettiği iddiası insanlığı sorgulatırken otelde kalmayan vatandaşlar camiye giderek geceyi burada geçirdiler.

100 EURO TALEP ETTİ

Fahrettin Özdemir, isimli vatandaş, cadde üzerinde bir otele gittiklerini, otelin kendilerinden 100 euro ücret istediklerini dile getirerek," Uçuk bir rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra birçok yeri aradık her taraf dolu olunca camiiye geldik. Dün saat 15.00'dan beri sokaklardayız. Otelciler şu anki durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. Yaptıkları fırsatçılık. Bu otel sahiplerinde ne insanlık ne de vicdan kalmış." dedi.

Özdemir, otelcilerin vatandaşların mağduriyetinden faydalanmak istediklerini belirterek," Çok acı bir durum. Aynı zamanda hiçbir tane kar küreme aracı çalışmıyor" diye konuştu.

"KİMİ 1000 LİRA, KİMİ 500 LİRA FİYAT SÖYLEDİ"

Mehmet Hamal isimli vatandaş ise Arnavutköy'de mahsur kaldıklarını belirterek, dün saat 15.00'ten bu yana otel aradığını söyledi. Hamal," Otellerin 1000 lira, kimi ise bin 500 lira fiyat söyledi. Geceliği en fazla 300 lira olacak otellere bin 500 lira fiyat söylediler. Bu kadar da olmaz ki. Bir gün kar yağdı insanlar mahsur kaldı diye böyle bir artış olmaz. Biz de mecbur camiye geldik. Geceyi camiide geçirdik" ifadelerini kullandı.

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