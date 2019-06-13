SON DAKİKA
SAYISAL LOTO
ŞANS TOPU
ON NUMARA
SÜPER LOTO
MİLLİ PİYANGO
NÖBETÇİ ECZANE
NAMAZ VAKİTLERİ
SEÇİM SONUÇLARI
GAZETELER
GÜNDEM
SİYASET
DÜNYA
SPOR
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
HAYVANLAR
KÜLTÜR VE SANAT
OTOMOBİL
Kategoriler
Bilim Teknoloji
Biyografi
Çalışma Hayatı
Din
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gündem
İç Haberler
Magazin
Sağlık
Siyaset
Spor
Yemek Tarifleri
Foto Galeri
Dini Bilgiler
Dünya
Faydalı Bilgiler
Gündem
Hayvanlar
Kültür ve Sanat
Magazin
Otomobil
Sağlık
Siyaset
Spor
Teknoloji
Web TV
Dünya
Gündem
Komik
Magazin
Otomobil
Siyaset
Spor
Teknoloji
Diğer
Yazarlar
Manşetler
Son Dakika Haberleri
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsakiye
İstanbul Nöbetçi Eczaneleri
Sitene Ekle
İletişim
FOTO GALERİ
FAYDALI BİLGİLER
Ne işe yaradığını bilmediğimiz 22 şey
Ne işe yaradığını bilmediğimiz 22 şey
Günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız bazı detayların ne işe yaradığını gerçekten biliyor muyuz? Gelin bu sürekli kullandığımız ama asıl işlevlerinin ne olduğunu bilmediğimiz şeylere birlikte bakalım...
1
22
Asma kilitlerin altındaki delikler. Bu deliklerin iki amacı vardır. Yağmur yağdığında kilidin içine dolan suyu dışarı boşaltmaya, ve kilidin içini yağlamaya yarar