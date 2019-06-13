Ne işe yaradığını bilmediğimiz 22 şey Günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız bazı detayların ne işe yaradığını gerçekten biliyor muyuz? Gelin bu sürekli kullandığımız ama asıl işlevlerinin ne olduğunu bilmediğimiz şeylere birlikte bakalım...

1 22 Asma kilitlerin altındaki delikler. Bu deliklerin iki amacı vardır. Yağmur yağdığında kilidin içine dolan suyu dışarı boşaltmaya, ve kilidin içini yağlamaya yarar