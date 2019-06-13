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Ne işe yaradığını bilmediğimiz 22 şey

Günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız bazı detayların ne işe yaradığını gerçekten biliyor muyuz? Gelin bu sürekli kullandığımız ama asıl işlevlerinin ne olduğunu bilmediğimiz şeylere birlikte bakalım...

Ne işe yaradığını bilmediğimiz 22 şey 1122

Asma kilitlerin altındaki delikler. Bu deliklerin iki amacı vardır. Yağmur yağdığında kilidin içine dolan suyu dışarı boşaltmaya, ve kilidin içini yağlamaya yarar