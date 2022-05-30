Ne Mansur Yavaş, ne Ekrem İmamoğlu! CHP'li isim partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi muhalefetin adayının kim olacağı belirsizliğini korurken CHP kanadı adayını dillendirmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevine devam edeceğini ifade ederek ismini öne çıkaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı altılı masanın onayına kaldığı öne sürüldü.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU VE AKŞENER SICAK BAKMIYOR İDDİASI

Ancak Kılıçdaroğlu'nun altılı masadan isminin çıkması zor görünüyor. Özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBC Türkçe'ye Kılıçdardoğlu'nun ismini vermeden üstü kapalı bir açıklama yaparak," Cumhurbaşkanlığı adaylığı özellik arz eden bir konu, en önemli konu. Çünkü seçilecek cumhurbaşkanı parlamentoda çoğunluğu sağlamış olsanız bile tek başına çok geniş yetkilere sahip. O halde cumhurbaşkanı adayının seçilmesinde tereddüt olmayacak bir aday olması elzem. " demiş ve Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını ima etmişti.

Bu açıklama akıllardaki yerini korurken Meral Akşener'in de Kılıçdaroğlu'nun aksine Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına sıcak baktığı öne sürülüyor.

CHP'Lİ İSİM AÇIKLADI

Tüm bu yaşananlar akıllardaki yerini korurken CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Erdoğan Toprak, gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Saymaz'ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

" CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Toprak, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olması gerektiğini, çünkü liderinin Erdoğan'ın 7-8 puan önünde göründüğünü söyledi. 'Açık ara farkla alırız' dedi. CHP olarak, altılı masaya önerecekleri tek ismin Kılıçdaroğlu olacağını vurguladı."

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