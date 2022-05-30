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  3. Ne Mansur Yavaş, ne Ekrem İmamoğlu! CHP'li isim partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ne Mansur Yavaş, ne Ekrem İmamoğlu! CHP'li isim partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu önereceğini ifade etti.

Ne Mansur Yavaş, ne Ekrem İmamoğlu! CHP'li isim partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi muhalefetin adayının kim olacağı belirsizliğini korurken CHP kanadı adayını dillendirmeye başladı. Ankara  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevine devam edeceğini ifade ederek ismini öne çıkaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı altılı masanın onayına kaldığı öne sürüldü. 

Ne Mansur Yavaş, ne Ekrem İmamoğlu! CHP'li isim partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

TEMEL KARAMOLLAOĞLU VE AKŞENER SICAK BAKMIYOR İDDİASI

Ancak Kılıçdaroğlu'nun altılı masadan isminin çıkması zor görünüyor. Özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBC Türkçe'ye Kılıçdardoğlu'nun ismini vermeden üstü kapalı bir açıklama yaparak," Cumhurbaşkanlığı adaylığı özellik arz eden bir konu, en önemli konu. Çünkü seçilecek cumhurbaşkanı parlamentoda çoğunluğu sağlamış olsanız bile tek başına çok geniş yetkilere sahip. O halde cumhurbaşkanı adayının seçilmesinde tereddüt olmayacak bir aday olması elzem. " demiş ve Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını ima etmişti. 

Ne Mansur Yavaş, ne Ekrem İmamoğlu! CHP'li isim partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Bu açıklama akıllardaki yerini korurken Meral Akşener'in de Kılıçdaroğlu'nun aksine Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına sıcak baktığı öne sürülüyor.

Ne Mansur Yavaş, ne Ekrem İmamoğlu! CHP'li isim partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'Lİ İSİM AÇIKLADI

Tüm bu yaşananlar akıllardaki yerini korurken CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Erdoğan Toprak, gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Ne Mansur Yavaş, ne Ekrem İmamoğlu! CHP'li isim partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Saymaz'ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

" CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Toprak, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olması gerektiğini, çünkü liderinin Erdoğan'ın 7-8 puan önünde göründüğünü söyledi. 'Açık ara farkla alırız' dedi. CHP olarak, altılı masaya önerecekleri tek ismin Kılıçdaroğlu olacağını vurguladı."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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