Ne zaman emekli olurum? 2023 E-devlet emeklilik hesaplama ekranı

Emekli olmayı hayal eden milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorulardan birisi de ne zaman emekli olurum? Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar son dönemlerde emeklilik ile ilgili sorularının yanıtlarını ararken e- devlet üzerinden de nasıl hesaplama yapmaları gerektiğini merak etmekte. İşte Ne zaman emekli olurum? 2023 E-devlet emeklilik hesaplama ekranını sizler için araştırdık. Detayları haberimizde...

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik yaşı hesaplaması yapılırken çalışılan kurum ve çalışma başlanılan tarih önemlidir. SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılır. Ayrıca sigorta sistemi de, emeklilik yaşının hesaplanmasında oldukça önemlidir.

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SGK'nın "Ne Zaman Emekli Olurum" hizmetiyle emeklilik yaşı hesaplanabilir. Öncelikli olarak sayfaya girdiğinizde sayfadaki formun doğru bilgilerle doldurulması gereklidir. Hizmet dökümü e-Devlet üzerinden alınabilir ve burada yer alan bilgilerle, emeklilik yaşı hesaplanabilir. SGK 'ne zaman emekli olurum?' sayfasına ulaşmak için, Ne zaman emekli olurum linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET EMEKLİLİK LİNKİ

E-Devlet üzerinden ne zaman emekli olabilirim sorularına cevap arayan vatandaşlarımız ise araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sizde e devlet üzerinden E-Devlet ne zaman emekli olabilirim linkine tıklayarak kişisel bilgilerinizi girdikten sonra öğrenebilirsiniz.