Nebahat Çehre hakkında söyledikleriyle çok konuşulmuştu! Aydemir Akbaş isyan etti: "İstedikleri gibi koydular"
Usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın geçtiğimiz haftalarda Nebahat Çehre hakkında yaptığı, “Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu” açıklaması gündeme oturmuştu. Aydemir Akbaş çıkan haberlere isyan etti.
85 yaşındaki usta sanatçı Aydemir Akbaş, 77 yaşındaki ünlü oyuncu Nebahat Çehre hakkında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasıyla günlerce konuşulmuştu. Akbaş, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu. Onun ev hanımlığına, düzenine hayranım, gerçek bir kadındır." şeklinde açıklamada bulunarak herkesi şaşırtmıştı.
"ŞANSSIZ BİR AÇIKLAMA"
Nebahat Çehre ise bu haberlerin ardından “Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama olmuş." şeklinde konuşmuştu. Akbaş'a kırılmadığını belirten Çehre, "Ona kırılmam çünkü herkes ne demek istediğini anladı. Aramadım ama belki o, söyledikleri için arayacaktır” demişti.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Uçankuş'ta yer alan habere göre geçtiğimiz gün bir mekanın açılışına katılan Aydemir Akbaş, Nebahat Çehre ile ilgili gelen sorulara sinirlenerek çıkan haberlere karşı “Nebahat Çehre gibi hanımefendi bir kadın diye söylüyorum ben ama o gibiyi çıkarttılar ve istedikleri gibi koydular” şeklinde konuştu.