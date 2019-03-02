İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Nebi Koca güven tazeledi

Nebi Koca güven tazeledi

Gaziantep Arıcılar Birliği Başkanlığı seçimini mevcut başkan Nebi Koca 386 oyun 245'nin alarak yeniden başkan seçildi.

Nebi Koca güven tazeledi

Gaziantep Arıcılar Birliği Başkanlığı seçimini mevcut başkan Nebi Koca 386 oyun 245'nin alarak yeniden başkan seçildi.

Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleşen olağan kongrede Nebi Koca 245 oy alırken, diğer aday Osman Kereçi ise 141 oy aldı. Nebi Koca tekrar Gaziantep Arıcılar Birliği Başkanı oldu.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.