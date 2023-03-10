Nebi Miş kimdir, nerelidir, hangi siyasi görüşlüdür, uzmanlık alanı nedir? Dr. Nebi Miş'İn biyografisi SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Dr. Nebi Miş Kuru yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Dr. Nebi Miş , kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Siyaset bilimci Dr. Nebi Miş 'in biyografisi.