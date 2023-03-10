Nebi Miş kimdir, nerelidir, hangi siyasi görüşlüdür, uzmanlık alanı nedir? Dr. Nebi Miş'İn biyografisi

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Dr. Nebi Miş Kuru yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Dr. Nebi Miş , kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Siyaset bilimci Dr. Nebi Miş 'in biyografisi.

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Nebi Miş kimdir, nerelidir, hangi siyasi görüşlüdür, uzmanlık alanı nedir? Dr. Nebi Miş'İn biyografisi 1

STK yöneticisi, Siyaset Araştırmaları Direktörü Dr. Nebi Miş, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Dr. Nebi Miş, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Dr. Nebi Miş’in biyografisi.

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