HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Nebi Miş kimdir, nerelidir, hangi siyasi görüşlüdür, uzmanlık alanı nedir? Dr. Nebi Miş'İn biyografisi
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Dr. Nebi Miş Kuru yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Dr. Nebi Miş , kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Siyaset bilimci Dr. Nebi Miş 'in biyografisi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız"