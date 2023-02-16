Nebi Tiryakioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebi Tiryakioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebi Tiryakioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebi Tiryakioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebi Tiryakioglu 8 Mayıs 1997 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hollanda,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Nebi Tiryakioğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebi Tiryakioglu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nebi Tiryakioglu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nebi Tiryakioglu'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nebi Tiryakioglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nebitiryakioglu_/

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Nebi Tiryakioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebi Tiryakioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Nebi Tiryakioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebi Tiryakioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Excelsior M B

1 Temmuz 2017 yılında Excelsior M

1 Temmuz 2018 yılında ASWH

1 Ağu 2019 yılında Darıca GB

18 Ocak 2022 yılında 52 Orduspor FK

25 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

Nebi Tiryakioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebi Tiryakioglu şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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