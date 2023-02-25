Nebijan Muhmet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebijan Muhmet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebijan Muhmet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebijan Muhmet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebijan Muhmet 10 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 乃比江·莫合买提 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebijan Muhmet Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nebijan Muhmet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nebijan Muhmet'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nebijan Muhmet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebijan Muhmet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nebijan Muhmet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebijan Muhmet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında BJ Guoan Res.

1 Nisan 2021 yılında BJ Guoan U21

30 Nisan 2022 yılında BJ Guoan

Nebijan Muhmet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebijan Muhmet şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.