Çukur ve İçerde gibi dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Nebil Sayın'ın hayatı hayranları tarafından araştırma konusu edildi. Peki Nebil Sayın kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar...

NEBİL SAYIN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nebil Sayın, 19 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Sanat Dalı mezunudur.

Televizyon kariyerine ilk olarak Savunma isimli dizi ile adım atan Nebil Sayın; İçerde, Suskunlar, İntikam, Muhteşem Yüzyıl, Aşk Ekmek Hayaller, Hayat Yokuşu, Çukur, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde yer alan Nebil Sayın, 1.89 metre boyunda ve Başak burcudur.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

2019 – Yeni Hayat (TV Dizisi)

2019 – Payitaht Abdülhamid (Samuel) (TV Dizisi)

2018 – Ailecek Şaşkınız (Ömer) (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Ayhan) (TV Dizisi)

2017 – Çukur (Muhittin) (TV Dizisi)

2017 – Rüzgar (Robin) (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (Coşkun) (TV Dizisi)

2016 – Boşu Bir Yerde (TV Filmi)

2015 – Ve Panayır Köyden Gider (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Mustafa) (Sinema Filmi)

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu (Külhan) (TV Dizisi)

2014 – Aşk Ekmek Hayaller (Numan)(TV Dizisi)

2013 – Şarkı Söyleyen Kadınlar (Emin) (Sinema Filmi)

2013 – İntikam (TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Büyücü) (TV Dizisi)

2010 – Günah Keçisi (Macit) (Sinema Filmi)

2010 – D (Metin) (Sinema Filmi)

2009 – Teslimiyet (Cenk) (Sinema Filmi)

2008 – Hayat Var (Adam) (Sinema Filmi)

2001 – Savunma (TV Dizisi)