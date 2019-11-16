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Nebiyan Dağı’nda opera gösterisi

19 Mayıs Belediyesince düzenlenen 1. Nebiyan Doğa Festivali'nde, sanatseverler operayla buluştu.

Nebiyan Dağı’nda opera gösterisi

19 Mayıs Belediyesince düzenlenen 1. Nebiyan Doğa Festivali'nde, sanatseverler operayla buluştu.

Doğa Festivali'ne gelenlere 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'nda Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro Sanatçıları İtalyan halk müziği ve türkü şöleni ile unutulmaz bir gün yaşattı. Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro sanatçıları, piyanist Anna Tarakanova eşliğinde sanatseverlere, "Napoli ve Türküler" adlı konser verdi.

Nebiyan Dağı’nda opera gösterisi

Nebiyan Dağı’nda opera gösterisi

Kaynak: İHA

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