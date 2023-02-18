Nebojsa Bastajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebojsa Bastajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebojsa Bastajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebojsa Bastajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebojsa Bastajic 20 Ağu 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Небојша Бастајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebojsa Bastajic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISPORTS CONSULTING OFFICE yapmaktadır. Nebojsa Bastajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nebojsa Bastajic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nebojsa Bastajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebojsa Bastajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nebojsa Bastajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebojsa Bastajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2013 yılında Srem Jakovo

30 Ocak 2014 yılında Vataniakos

1 Temmuz 2014 yılında Dobanovci

1 Ocak 2015 yılında FK Bezanija

1 Ağu 2015 yılında Smederevo

21 Haziran 2016 yılında Bangkok FC

1 Ocak 2017 yılında Smederevo

22 Temmuz 2017 yılında Dobanovci

1 Temmuz 2018 yılında FK TSC

23 Ocak 2019 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina

29 Temmuz 2022 yılında Napredak

Nebojsa Bastajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebojsa Bastajic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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