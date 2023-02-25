Nebojsa Kosovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebojsa Kosovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebojsa Kosovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebojsa Kosovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebojsa Kosovic 24 Şubat 1995 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Небојша Косовић / Nebojša Kosović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebojsa Kosovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nebojsa Kosovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nebojsa Kosovic'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nebojsa Kosovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kosovicn/

Nebojsa Kosovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebojsa Kosovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nebojsa Kosovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebojsa Kosovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2011 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2012 yılında Vojvodina

29 Ocak 2014 yılında Standard Liège

1 Şubat 2014 yılında Újpest FC

30 Haziran 2014 yılında Standard Liège

8 Temmuz 2014 yılında Újpest FC

31 Aralık 2014 yılında Standard Liège

7 Ağustos 2015 yılında Partizan

30 Mart 2019 yılında Kairat Almaty

11 Nisan 2022 yılında MZ Hakka

Nebojsa Kosovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebojsa Kosovic şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nebojsa Kosovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vojvodina Novi Sad (2007–2012)

Karadağ takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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