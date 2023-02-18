Nebojsa Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebojsa Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebojsa Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebojsa Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebojsa Popovic 4 Nisan 1992 tarihinde Vukovar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nebojša Popović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebojsa Popovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nebojsa Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nebojsa Popovic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nebojsa Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebojsa Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nebojsa Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebojsa Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sloga Uskoplje

1 Ocak 2011 yılında Travnik

1 Temmuz 2013 yılında Zrinjski Mostar

28 Şubat 2014 yılında GOSK Gabela

30 Aralık 2014 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2015 yılında NK Jajce

1 Mart 2017 yılında Radnicki Dalj

18 Ağu 2017 yılında Bijelo Brdo

17 Eylül 2020 yılında Radnicki Dalj

31 Ocak 2023 yılında Bijelo Brdo

Nebojsa Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebojsa Popovic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nebojsa Popovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Graficar Vodovod Osijek, Dinamo Zagreb

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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