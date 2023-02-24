Nebojsa Prljeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebojsa Prljeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebojsa Prljeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebojsa Prljeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebojsa Prljeta 9 Aralık 1994 tarihinde Ilidža şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nebojša Prljeta şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebojsa Prljeta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nebojsa Prljeta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nebojsa Prljeta'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nebojsa Prljeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebojsa Prljeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nebojsa Prljeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebojsa Prljeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2013 yılında Mladost Obarska

18 Ekim 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında Modrica Maxima

9 Şubat 2016 yılında Tekstilac

12 Ağustos 2016 yılında Modrica Maxima

2 Şubat 2022 yılında Tekstilac

Nebojsa Prljeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebojsa Prljeta şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.