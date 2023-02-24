Nebojsa Runic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebojsa Runic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebojsa Runic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebojsa Runic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebojsa Runic 12 Ekim 1992 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nebojša Runić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebojsa Runic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Nebojsa Runic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nebojsa Runic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nebojsa Runic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebojsa Runic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nebojsa Runic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebojsa Runic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2016 yılında AO Chania

2 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2017 yılında Diagoras

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında B. Banja Luka

14 Şubat 2020 yılında Tekstilac

30 Haziran 2020 yılında B. Banja Luka

2 Ekim 2020 yılında Kozara Gradiska

1 Ağustos 2022 yılında FK Laktasi

Nebojsa Runic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebojsa Runic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nebojsa Runic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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