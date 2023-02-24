Nebojsa Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebojsa Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebojsa Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebojsa Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebojsa Stevanovic 15 Kasım 1995 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebojsa Stevanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nebojsa Stevanovic'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nebojsa Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebojsa Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nebojsa Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebojsa Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Radjevac

1 Ocak 2018 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2019 yılında Sloga Požega

14 Ocak 2020 yılında Macva B

11 Ocak 2021 yılında Radnicki Srem

31 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

31 Mayıs 2021 yılında Radnicki Klupci

12 Ağustos 2021 yılında FK Radjevac

16 Ağustos 2022 yılında Radnicki Klupci

14 Ocak 2023 yılında Po­dri­nje

Nebojsa Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebojsa Stevanovic şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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