Nebojsa Vujicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nebojsa Vujicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nebojsa Vujicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nebojsa Vujicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nebojsa Vujicic 28 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nebojsa Vujicic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nebojsa Vujicic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice U19 futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice U19 takımına 19 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Nebojsa Vujicic'nin GFK Sloboda Uzice U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nebojsa Vujicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nebojsa Vujicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nebojsa Vujicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nebojsa Vujicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2020 yılında Slob. Uzice U19

Nebojsa Vujicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nebojsa Vujicic şuan GFK Sloboda Uzice U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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