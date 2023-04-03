Necati Bilgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Necati Bilgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Necati Bilgic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Necati Bilgic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.