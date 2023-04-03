Necati Bilgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Necati Bilgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Necati Bilgic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Necati Bilgic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Necati Bilgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Necati Bilgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Necati Bilgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Necati Bilgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Necati Bilgic 8 Mart 2004 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur.  Türk uyrukludur.Gerçek adı da Necati Caner Bilgiç şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Necati Bilgic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Necati Bilgic'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Necati Bilgic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cbilgic20

http://www.instagram.com/cbilgiic

Necati Bilgicboyu ve yaşı kaç

Necati Bilgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Necati Bilgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2020 yılında Beşiktaş U19

Necati Bilgic kimdir

Necati Bilgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Necati Bilgic şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Necati Bilgic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U18 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Necati Bilgic nereli

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