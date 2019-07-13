Necati Er, üç adım atlamada Türk spor tarihine geçti

İsveç'in Gavle şehrinde düzenlenen 12'nci U23 Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın üç adım atlama elemelerinde Necati Er, 17.05'lik derece atlayan tarihteki ilk Türk sporcu oldu.

Büyükler ve U23 Türkiye rekorlarını kıran Er, yarın yapılacak finallerde yarışacak. Türk spor tarihinde ilk defa bir sporcu 17 metrenin üzerinde atlayarak finalde yarışma hakkı elde etti. Necati Er, yarın TSİ 19.30'da finalde madalya için atlayacak.

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DHA