Necati Karakaya hakkındaki acı haberin ardından birçok kişi internette arama yapmaya başladı. Efsane ismin vefatı sevenlerini yasa boğdu. Peki Necati Karakaya kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

NECATİ KARAKAYA KİMDİR?

Gazeteciliğe 1955 yılında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT'de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.

Necati Karakaya, hem Türkiye Spor Yazarları Derneğinin kurucularından hem de TRT'nin unutulmaz spor spikerlerinden biriydi. Karakaya, bugün 91 yaşında hayatını kaybetti.