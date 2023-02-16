Necati Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Necati Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Necati Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Necati Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Necati Yilmaz 21 Ocak 1988 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Necati Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Necati Yilmaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Necati Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Necati Yilmaz'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Necati Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Necati Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Necati Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Necati Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2008 yılında Karşıyaka

30 Haziran 2008 yılında Fenerbahçe U21

10 Temmuz 2008 yılında Karşıyaka

13 Ocak 2012 yılında Konya Şekerspor

29 Mart 2012 yılında Karşıyaka

5 Temmuz 2013 yılında Ç. Rizespor

21 Temmuz 2015 yılında Şanlıurfaspor

29 Temmuz 2016 yılında Denizlispor

6 Ocak 2017 yılında Gaziantep BB

8 Ağu 2018 yılında Menemen Belediye

2 Eylül 2019 yılında BAK FK

15 Eylül 2020 yılında Sivas Belediye

15 Ağu 2021 yılında Kuşadasıspor

Necati Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Necati Yilmaz şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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