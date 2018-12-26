Necdet Takva’dan Vangölü Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Vangölü Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık üç hafta önce Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Necdet Takva, ziyaretlerini sürdürüyor. İlçelerdeki ziyaretlerinin yanı sıra kentte STK ve kurum amirleri ile esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Necdet Takva, Vangölü Gazeteciler Cemiyetini de ziyaret etti.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri Şükrü Akyüz, Aytaç Aykaç, Bişar Ulutaş, Rıdvan Can ve Cemal Aşan ile görüşen Takva, Van'daki rakipleri olan HDP'nin iktidar olma gibi bir niyetinin olmadığını ifade etti. Takva, seçimlerde kendisine adaylık görevinin verilmesinin AK Parti'nin değişim, gelişim ve dönüşüme önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Başkan Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: İHA