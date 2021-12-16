Nece ne demek, TDK'ya göre Nece kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nece ne demek? Nece TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nece kelimesi. Peki nece ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nece nedir, nece kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NECE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nece kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nece kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hangi dilde, hangi dilden?



NECE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu adam nece konuşuyor? Bu yazı necedir?

