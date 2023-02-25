Necer Marouane Benzid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Necer Marouane Benzid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Necer Marouane Benzid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Necer Marouane Benzid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Necer Marouane Benzid 20 Şubat 2001 tarihinde Ouargla şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Necer Marouane Benzid Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Necer Marouane Benzid'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Necer Marouane Benzid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Necer Marouane Benzid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında MC El Bayadh
Necer Marouane Benzid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Necer Marouane Benzid şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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