Necip Çarıkcı: “Maç, yarın aynı saatinde oynanacak”

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ertelenen Galatasaray maçının yarın aynı saatte oynanacağını söyledi.

Bolu'da, bugün saat 19.50'de oynanması beklenen Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı Boluspor-Galatasaray karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Maçın ertelenmesinin ardından açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Bugün saat 14.00'de başlayan yoğun kar yağışıyla beraber 19.50'de oynanacak maç için çok çalıştık. Stadı 3-5 sefer traktörle temizledik. Ama olmadı. Kar yağışı dinmedi. Maç yarın aynı saatte oynanacak. İnşallah yarın kar yağışı durur ve maçı oynarız. Kanun gereği maçın aynı stat ve aynı saatte oynanması gerekiyor. Yarın oynanmazsa zamanına federasyon karar veriyor. Ama şu an için maç yarın aynı saatte oynanacak" dedi.

Kaynak: İHA