Necip Fazıl Kısakürek, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı!
Türk Edebiyatına yüzlerce eser kazandıran ve 25 Mayıs 1983'te hayata gözlerini yuman Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 37. yılında Pierre Loti’de bulunan Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programında korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi yer aldı.
Yeni Zelanda’da başbakan, 5.9 büyüklüğünde depreme canlı yayında yakalandı!
Bayramda patlatacaklardı! Yapılan operasyonla kilolarca ele geçirildi
Ukrayna'da şaşkınlık veren görüntüler! İç çamaşırını maske olarak kullandı
Bayram havası, 9 bin TL cezaya mâl oldu!
25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:13
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT