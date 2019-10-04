Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri “Reis Bey” Zeytinburnu’nda sahnelenecek

Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eseri Reis Bey, bu yıl 2019-2020 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Zeytinburnu 2019-2020 Kültür ve Sanat Sezonu açılışı "İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu" konseri ve Kadir Ablak'ın Kritik Eşik sergisi ile açıldı. Açılışa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve birçok sanatsever katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan Kültür ve Sanat Sezonu yılı açılış töreni Kritik Eşik sergisi kurdele kesimi ile devam etti. Ardından Başkan Arısoy beraberindeki heyet ve birçok sanatsever ile sergiyi gezdi. Öte yandan Folk Müzik Topluluğu ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Kültür ve Sanat Sezonu açılışında konuşan Başkan Arısoy, Necip Fazıl'ın unutulmaz eseri Reis Bey'in Zeytinburnu'nda sahne alacağı müjdesini verdi.

Reis Bey Zeytinburnu'nda sahnelenecek

Etkinliklere bu yıl devlet tiyatrolarının da katıldığını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu yıl bir farklılık olarak Kültür Merkezi'mizde Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları sahne açtı. Her ayın 3 hafta sonu kendi etkinliklerimize ayrıldı diğer 3 hafta sonu da Devlet tiyatrosu çocuk oyunları ve yetişkin oyunları ile burada sahne alacak. Ekim ayında ilk yetişkin devlet tiyatrosu oyunu Reis Bey buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada biz müsteşarlığım döneminde sahneye konan Reis Bey'i bu yıl inşallah Zeytinburnu'muzda sahneye koymak istiyoruz" dedi.

"45 günde bir değişen sergiler olacak"

Ekim ayında büyük bir sergi düzenleyeceklerinin müjdesini veren Başkan Arısoy, "15 yıl başkan yardımcılığında 5 yıllık bir arada Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlık ve Bakan yardımcılığı yaptım. Şimdi yeniden burada daha önceden yaptığımız işleri ele alıp burada niteliği ön plana çıkaran işler yapmak istiyoruz. Bu yıl devlet tiyatrosu burada sahne açtı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'müzün İstanbul'daki bütün toplulukları burada konser verecekler. Şimdi sergi alanındayız. 45 günde bir değişen sergiler olacak. Ayrıca bizim Zeytinburnu'nda sadece kültür hizmeti veren 3 mekanımız daha var. 1'i Kazlıçeşme "de Sanat Galeri'si orada daha büyük sergiler yapacağız. Ekim ayı içerisinde inşallah iyi bir sergi ile hizmetinizde olacağız. Yeni Kültür ve Sanat sezonunun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA