Necip Uysal yine Beşiktaş'ta

Sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden siyah beyazlı takımın yönetimi, takım kaptanlarından Necip Uysal ile sözleşmesini yeniledi. Kontratı gelecek sezonda bitecek olan 29 yaşındaki ünlü futbolcu, yönetim kurulunun yaptığı yeni şartlar içeren teklifi kabul ederek 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

MAAŞININ BİR BÖLÜMÜNDEN FERAGAT ETTİ

Bu sezonki maaşının 2.8 milyon lirasından vazgeçen Uysal, 2023'e kadar uzattığı anlaşma kapsamında gelecek sezon 8 milyon TL olan maaşı da 3 milyon TL’ye düşürüldü.Yeni yapılan 2 yıllık sözleşmede alacağı maaş ise ilk yıl 4 milyon TL, ikinci yıl ise 5 milyon TL olarak belirlendi.

Necip Uysal'ın maaş tablosu şöyle:

2019-2020: 8 milyon TL maaş (2.8 milyon TL’den vazgeçti)

2020-2021: 8 milyon TL maaş ( 5 milyon TL’den vazgeçti)

2021-2022: 4 milyon TL maaş

2022-2023: 5 milyon TL maaş

2004 yılında siyah beyazlı takımın altyapısına katılan Necip, 2009’da A takıma yükseldi. 11 yıldır Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun geçen sezon 23 maçta görev yaptığı belirlendi.