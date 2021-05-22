Necip Uysal'ın eşi kim? Nur Beşkardeşler kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Beşiktaş Futbol Takımı kaptanı Necip Uysal, 21 Mayıs günü Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen düğün töreniyle hayatını Nur Beşkardeşler ile birleştirdi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre çiftin nikah şahitliğini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve iş insanı Ethem Sancak yaparken Necip Uysal'ın eşi merak konusu oldu.

NECİP UYSAL'IN EŞİ KİM? NUR BEŞKARDEŞLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Necip Uysal, 21 Mayıs 2021 Cuma günü Four Seasons Hotel’de yapılan törenle Nur Beşkardeşler ile evlendi.

Nur Beşkardeşler hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Bilgi bulunduğu anda haberimize eklenecektir.