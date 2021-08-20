Necla Nazır'ın başı eski damadıyla dertte! Kızı Tuğçe Tayfur'un boşandığı eşi Taner Şafak, evini basarak tehditler savurdu!

Türk sinemasının usta isimlerinden olan Necla Nazır'ın babası Ferdi Tayfur gibi müzisyen olan kızı Tuğçe Tayfur, kendisi gibi müzisyen Taner Şafak ile hayatını birleştirmiş ancak bu birliktelik 2019 yılında sona ermişti. Çiftin oğullarının velayeti anne Tuğçe Tayfur'a verilirken mahkeme, baba Şafak'ın bin dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Baba Şafak ise, bir süre önce Aile Mahkemesi'ne başvurarak 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin TL'ye indirilmesini talep etmişti.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Sabah'ın haberine göre, Necla Nazır, Taner Şafak'ı arayarak torununun babaannesi ve dedesini görmek istediğini söyledi. Ancak müsait olmadığını söyleyen Şafak, gelemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine eski dünürlerini arayacağını ve torunuyla görüşmelerini isteyeceğini dile getiren Nazır'a sinirlenen Taner Şafak, bu konuşmanın ardından eski kayınvalidesinin evine giderek kapıyı tekmelemeye başladı. Şafak, "Siz kimsiniz, sizi öldüreceğim" diyerek tehditler savurdu. İddiaya göre o sırada silah patlama sesi de duyuldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı korku dolu anların ardından önce polisi ardından kızını arayan Necla Nazır ne yapacağını şaşırdı. Kızı Tuğçe Tayfur hemen eski eşini arayarak annesinin evinden gitmesi için ikna etmeye çalıştı. Tehditlerini sürdüren öfke dolu eski eş, olay yerinden ayrıldı. İfade vermeye emniyete giden Nazır ise, eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olayla ilgili konuşan Taner Şafak ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Telefonda çocuğumun ağlama sesini duydum. Bir şey oldu endişesi ile oraya gittim. Silah kullanmadım, kapıyı sert vurduğum için sesleri karıştırmış olabilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuşurken Şafak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.